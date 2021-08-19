نشر صورة صاحب “الشاحنة المفخخة” بمحيط الكونغرس

2021/08/19 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة رجل في شاحنة متوقفة خارج مكتبة الكونغرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الرجل الذي قام ببث مباشر على الإنترنت ادعى وجود عبوة ناسفة في شاحنته، كما ألقى أوراقا نقدية في الشارع.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق من اليوم أنه يراقب من كثب التطورات بشأن المركبة المشبوهة بمحيط الكونغرس، ويتلقى إحاطة من قوات إنقاذ القانون بهذا الشأن.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المحققين يتواجدون في مكان الحادث ويعملون على تحديد ما إذا كانت العبوة ناسفة قابلة للتفجير.

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