بايدن: طالبان تواجه مشاكل من نوع آخر حاليا

2021/08/19 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الرئيس الديموقراطي في مقابلة مع شبكة "أيه.بي.سي" الإخبارية، الخميس، "أعتقد أنهم يمرون بنوع من الأزمات الوجودية في ما يتعلق بما إذا كانوا يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي كحكومة شرعية أم لا".

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