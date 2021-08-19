جائحة كورونا تجول المعمورة و العراق يعاني منها بمركزه الأول بين البلدان العربية - محمد جواد فارس

2021/08/19 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس القرن العشرين الماضي حمل في طياته التاريخية أحداث تركت بصماتها في التاريخ الحاضر ، ومن أهمها الحربين العالميتين الأولى والثانية و التي كلفت البشرية الكثير من الضحايا بسبب النزاعات العسكرية ، وقد رافق ذلك انتشار الامراض الناتجة عن الحروب هذه ، مما حتم على الأطباء والعلماء العمل الدؤوب في اكتشاف سبل العلاج الجراحي و السريري ، أضافة لتجريب الادوية بعد التشخيص للأمراض ، على الرغم ما بساطة أجهزة التشخ ......





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