تخصيص 40 مليار دينار لإنهاء الفصول العشائرية الخاصة بالنازحين في صلاح الدين

2021/08/19 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، الخميس، توفير 40 مليار دينار لإنهاء الفصول العشائرية الخاصة بالنازحين في محافظة صلاح الدين.

وقالت جابرو، إن "زيارة تفقدية أجريت الى صلاح الدين حسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة احتياجات النازحين"، وفقاً لـ"واع".

وأضافت، أن "انجازا كبيرا تحقق في محافظة صلاح الدين بإغلاق المخيمات ومتابعة العائدين وتوفير كافة احتياجاتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم"، لافتة إلى أن "الوزارة عملت على خطة مع الحكومة المحلية في صلاح الدين على عودة النازحين الموجودين في مخيم السليمانية لوجود العديد من العوائل الراغبة بالعودة".

وكشفت عن "وجود بعض المشاكل العشائرية البسيطة التي تعترض عودة النازحين"، لافتةً إلى أنه "ستكون هناك زيارة لمحافظ صلاح الدين الى ديوان الوقف السني بهذا الشأن، إضافة إلى توفير 40 مليار دينار للفصول العشائرية".

وبخصوص منحة النازحين البالغة مليونا وخمسمائة ألف دينار، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، أنها "سوف توزع خلال الأيام القليلة المقبلة".

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