لقاء يجمع وزير الدفاع مع نظيره التركي على هامش معرض الصناعات العسكري

2021/08/19 | 21:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الخميس، مع نظيره التركي خلوصي اكار، سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 اب 2021)، انه "في إطار الزيارة التي يجريها وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، إلى جمهورية تركيا لحضور معرض الصناعات العسكري العالمي.



استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي اكار، وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، وتباحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين".

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