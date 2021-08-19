فضيحة كبرى في ريال مدريد

2021/08/19 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعرض المتجر الرسمي لريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم الخميس، للسرقة في أمر وصفته الصحف المدريدية بالفضيحة.

وقالت الصحف المدريدية انه “تمت مهاجمة المتجر بضرب المدخل بسيارة السارقين ودخلوا وتمكنوا من سرقة العديد من المنتجات، حيث أقتحم لصوص مسلحون المتجر الرسمي للنادي في البرنابيو وفي غضون 7 دقائق أخذوا كل شيء حتى الدمى”.

واضافت ان “الكارثي في الأمر إن متجر بحجم متجر ريال مدريد لايوجد به أمن أو كاميرات عالية الجودة لتصوير ومعرفة من قام بسرقة المتجر وإن لم يتم القبض على السارقين ستكون فضيحة للنادي وللبلدية وللشرطة في مدريد!”.

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