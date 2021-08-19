الهجرة تعلن خبرا سارا للنازحين بشأن المنحة ومشكلة الفصول العشائرية

2021/08/19 | 21:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، الخميس، قرب توزيع منحة المليون وخمسمائة ألف دينار للنازحين، فيما أشارت توفير 40 مليار دينار لحل مشاكل الفصول العشائرية التي تمنع عودة النازحين في محافظة صلاح الدين.

وذكرت جابرو، للوكالة الرسمية اليوم، (19 اب 2021)، إن "زيارة تفقدية أجريت الى صلاح الدين حسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة احتياجات النازحين".

وبينت، أن "انجازا كبيرا تحقق في محافظة صلاح الدين بإغلاق المخيمات ومتابعة العائدين وتوفير كافة احتياجاتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم"، لافتة إلى أن "الوزارة عملت على خطة مع الحكومة المحلية في صلاح الدين على عودة النازحين الموجودين في مخيم السليمانية لوجود العديد من العوائل الراغبة بالعودة".

وكشفت عن "وجود بعض المشاكل العشائرية البسيطة التي تعترض عودة النازحين"، مشيرة إلى أنه "ستكون هناك زيارة لمحافظ صلاح الدين الى ديوان الوقف السني بهذا الشأن، إضافة إلى توفير 40 مليار دينار للفصول العشائرية".

وبشأن منحة النازحين البالغة مليونا وخمسمائة ألف دينار، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، أنها "سوف توزع خلال الأيام القليلة المقبلة".

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