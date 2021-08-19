عودة الاجواء الحارة مع درجات خمسينية في هذه المناطق

2021/08/19 | 21:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، الخميس، الى ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل لتصل إلى 50 مئوية في بعض المدن مع تقلبات في اتجاه الرياح السطحية اعتبارا من اليوم.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة على فيسبوك، اليوم (19 آب 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى تقلبات في اتجاه الرياح السطحية في كافة المدن اعتبارا من اليوم، مع ميلها للسكون على فترات وظهور سحب عالية ومتوسطة في الأجواء"

وأضاف، انه "يصحبها ارتفاع متوقع بدرجات الحرارة لتقترب من 50 مئوية في مدن جنوب ووسط البلاد نهار بعض ايام الاسبوع المقبل".

واوضح، انه "محافظات البصرة وذي قار وميسان، ستشهد تحولا في اتجاه الرياح إلى جنوبية شرقية وارتفاع في معدلات الرطوبة السطحية، خصوصا خلال ساعات الليل لغاية نهاية الأسبوع المقبل حسب التوقعات الأولية، مع أجواء مرهقة نهارا".

وتابع، انه "يتخللها تحول مؤقت للرياح إلى شمالي غربي وانخفاض الرطوبة على فترات".

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