المشتبه به الذي زعم امتلاكه قنبلة قرب مكتبة الكونغرس الأمريكي يستسلم للسلطات

2021/08/19 | 21:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر لشبكة CNN إن المشتبه به الذي زعم امتلاكه قنبلة في شاحنة قرب مكتبة مبنى الكونغرس الأمريكي، الخميس، قد استسلم للسلطات.

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