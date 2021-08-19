الشرطة الأمريكية تعتقل صاحب

2021/08/19 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أن رجلا زعم أنه يحمل قنبلة في شاحنته الصغيرة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي "محتجز الآن لدى الشرطة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة إنها تتفاوض مع رجل يشتبه أن بحوزته شحنة ناسفة في شاحنة صغيرة قرب مبنى الكونغرس، ما ترتب عليه إخلاء مبان مجاورة، فيما هرعت سيارات الطوارئ إلى المكان الذي يبعد 2.5 كيلومتر عن البيت الأبيض.

وظهر مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة على موقع "فيسبوك" لرجل يتحدث داخل شاحنة متوقفة على رصيف مشاة بجانب ما يشتبه أنها مكتبة الكونغرس.

وقال الرجل إن "الثورة مستمرة..



إنها هنا..



أحاول الوصول (للرئيس الأمريكي) جو بايدن بالهاتف".

وكانت منطقة الكونغرس المزدحمة في العادة مهجورة نسبيا نظرا لعدم انعقاد مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأقيم سياج أمني في المنطقة بعد هجوم لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس والذي أسفر عن سقوط قتلى في السادس من يناير، لكن السياج أُزيل بحلول منتصف يوليو.

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