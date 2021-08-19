وزارة الصحة تعلن عن نجاح تطبيق خطة الطوارئ الطبية الخاصة بمناسبة العاشر من محرم الحرام / موسع

2021/08/19 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ نينا/"اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن نجاح تطبيق خطة الطوارئ الطبية الطارئة الخاصة بمناسبة زيارة عاشوراء الأليمة ذكرى استشهاد الامام الحسين ( عليه السلام ) والتي صادفت يوم العاشر من شهر محرم الحرام وقد تم تنفيذ هذه الخطة الطبية بمتابعة مركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة. وبينت الوزارة في بيان انها نفذت خطة طبية خاصة قدمت خلالها افضل الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية بالتنسيق المشترك بين وزارة الصحة ووزارتي الدفاع والداخلية من خلال تشكيل غرفة عمليات لتبادل المعلومات وتسهيل مهمة الفرق الطبية والصحية وتسهيل حركة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة اثناء فترة الزيارة .واشارت الى ان الخطة تضمنت نشر سيارات إسعاف داخل الطوق الأمني لمدينة كربلاء المقدسة وخارج الطوق الأمني للمدينة على طريق الزوار , وتهيئة وفتح مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طريق الزائرين القادمين من بغداد والمحافظات صوب مرقد الامام الحسين( عليه السلام ) , فضلا عن تنظيم مصرف الدم الوطني حملة للتبرع بالدم اسفرت عن جمع كميات كبيرة من قناني الدم , كما تم توفير كافة الادوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية بها وتوفير المستلزمات الضرورية وهيأت ردهات الطوارئ في المستشفيات وزادت من السعة السريرية لهذه الردهات ووفرت ملاكا صحيا وطبيا مختصا لاستقبال الحالات الطارئة مع فرق للاشراف على الخدمات المقدمة للزائرين وقام مصرف الدم الوطني بتأمين رصيد كافي من هذه المادة الضرورية ومن مختلف الفئات وتم نشر الرسائل والارشادات الصحية والاطلاع على الاغذية والمشروبات المقدمة للزائرين وصلاحيتها للاستهلاك البشري.واشادت الوزارة بالملاكات الطبية والصحية والادارية ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وخاصة دائرة صحة كربلاء المقدسة التي نفذت خطة الطوارئ الطبية وتقديمها الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية لزائري سيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام ) بمناسبة ذكرى عاشوراء الأليمة./انتهى9
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن عن نجاح تطبيق خطة الطوارئ الطبية الخاصة بمناسبة العاشر من محرم الحرام / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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