2021/08/19 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/"اعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن نجاح تطبيق خطة الطوارئ الطبية الطارئة الخاصة بمناسبة زيارة عاشوراء الأليمة ذكرى استشهاد الامام الحسين ( عليه السلام ) والتي صادفت يوم العاشر من شهر محرم الحرام وقد تم تنفيذ هذه الخطة الطبية بمتابعة مركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة. وبينت الوزارة في بيان انها نفذت خطة طبية خاصة قدمت خلالها افضل الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية بالتنسيق المشترك بين وزارة الصحة ووزارتي الدفاع والداخلية من خلال تشكيل غرفة عمليات لتبادل المعلومات وتسهيل مهمة الفرق الطبية والصحية وتسهيل حركة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة اثناء فترة الزيارة .واشارت الى ان الخطة تضمنت نشر سيارات إسعاف داخل الطوق الأمني لمدينة كربلاء المقدسة وخارج الطوق الأمني للمدينة على طريق الزوار , وتهيئة وفتح مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طريق الزائرين القادمين من بغداد والمحافظات صوب مرقد الامام الحسين( عليه السلام ) , فضلا عن تنظيم مصرف الدم الوطني حملة للتبرع بالدم اسفرت عن جمع كميات كبيرة من قناني الدم , كما تم توفير كافة الادوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية بها وتوفير المستلزمات الضرورية وهيأت ردهات الطوارئ في المستشفيات وزادت من السعة السريرية لهذه الردهات ووفرت ملاكا صحيا وطبيا مختصا لاستقبال الحالات الطارئة مع فرق للاشراف على الخدمات المقدمة للزائرين وقام مصرف الدم الوطني بتأمين رصيد كافي من هذه المادة الضرورية ومن مختلف الفئات وتم نشر الرسائل والارشادات الصحية والاطلاع على الاغذية والمشروبات المقدمة للزائرين وصلاحيتها للاستهلاك البشري.واشادت الوزارة بالملاكات الطبية والصحية والادارية ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وخاصة دائرة صحة كربلاء المقدسة التي نفذت خطة الطوارئ الطبية وتقديمها الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية لزائري سيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام ) بمناسبة ذكرى عاشوراء الأليمة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تعلن عن نجاح تطبيق خطة الطوارئ الطبية الخاصة بمناسبة العاشر من محرم الحرام / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تعلن عن نجاح تطبيق خطة الطوارئ الطبية الخاصة بمناسبة العاشر من محرم الحرام / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).