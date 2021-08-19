عمليات بغداد: استمرار عملية تطهير الطارمية والقبض على إرهابي

2021/08/19 | 21:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تمكن قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على إرهابي شمال العاصمة مع استمرار عملية تطهير قضاء الطارمية.وذكرت الخلية في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي وتدمير مضافتين لعصابات داعش الإرهابية، مع استمرار عمليات تطهير الطارمية شمال بغداد".

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