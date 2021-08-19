توقيف أخطر مهربي المخدرات الإيطاليين في دبي

2021/08/19 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الإيطالية، الخميس، توقيف تاجر المخدرات رافالي إيمبريالي، أحد كبار المطلوبين من قضاء بلاده ودوليا، في مطلع الشهر في دبي.

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