مرشح تركماني: العراق مقبل على كوارث إذا تم الرضوخ للأطراف التي تريد تأجيل الانتخابات

2021/08/19 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد المرشح كاظم ياور عن قائمة ITC في محافظة أربيل الدائرة 4 برقم 20 (التسلسل الأول) العراق مقبل كوارث سياسية تتبعها أزمات أمنية واقتصادية إذا تم الرضوخ لأجندات اطراف تريد تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر وذلك لأسباب كثيرة.وقال ياور في حديث لـ “النور نيوز” اليوم “أذكر اثنين فقط من هذه الاسباب الأول ان …

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