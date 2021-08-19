2021/08/19 | 21:53 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذيعة أفغانية: طالبان منعوني من العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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