هاربون من كابول يحطون في الإمارات بانتظار حياة جديدة في بريطانيا

2021/08/19 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © ا ف ب/AFP جوسيبي كاكاتشي دبي (أ ف ب) – جلس عشرات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان الخميس في قاعة في مطار بدبي بين حقائبهم، ينتظرون بقلق موعد صعودهم على متن طائرة تقلهم إلى حياة جديدة في بريطانيا.وشهد مطار آل مكتوم بجنوب الإمارة هبوط وإقلاع طائرات آتية من كابول ومتجهة […]

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