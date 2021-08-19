الشرطة الأمريكية تعتقل صاحب “الشاحنة المفخخة” قرب الكونغرس

2021/08/19 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني أن رجلا زعم أنه يحمل قنبلة في شاحنته الصغيرة بالقرب من مبنى الكونغرس الأمريكي “محتجز الآن لدى الشرطة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الشرطة إنها تتفاوض مع رجل يشتبه أن بحوزته شحنة ناسفة في شاحنة صغيرة قرب مبنى الكونغرس، ما ترتب عليه إخلاء مبان مجاورة.

وهرعت سيارات الطوارئ إلى المكان الذي يبعد 2.5 كيلومتر عن البيت الأبيض.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت، اليوم الخميس، بأن الشرطة الأمريكية تحقق في بلاغ باحتمال وجود متفجرات في شاحنة متوفقة في محيط مكتبة الكونغرس ب‍واشنطن.

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