صورة نادرة للفنانة دلال عبد العزيز مع شقيقتها ووالدتها

2021/08/19 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، صورة نادرة للراحلة النجمة دلال عبد العزيز في شبابها مع والدتها و شقيقتها.

وتوفيت النجمة دلال عبد العزيز، يوم 7 أغسطس، بعد صراع مع المرض في المستشفى قرابة الـ4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ووضعت الفنانة تحت أجهزة الأكسجين، حيث شهدت حالتها تحسنا بطيئا، ولكنها تدهورت مرة أخرى وتوفيت.

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