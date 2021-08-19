امانة بغداد تكشف توجيه للكاظمي يخص أصحاب البسطات

2021/08/19 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعدم المساس بالبسطات خلال حملة رفع التجاوزات.وذكرت امانة بغداد في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “حملة عبير بغداد التي انطلقت منذ ايام في جميع مناطق بغداد لم تستهدف اصحاب البسطات حسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.واضافت ان “حملة عبير بغداد تشمل ازالة تجاوزات اصحاب المحال …

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