2021/08/19 | 22:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأدلت وزارة الصحة، الخميس، بتصريح حول ذروة الموجة الثالثة الحالية من وباء كورونا فيما حذرت من موجات قادمة أكثر خطورة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إنه “نأمل أننا تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا ونحذر بأن هنالك موجات اخرى ربما تكون أشد خطورة في حال استمر عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية وهذا …

ظهرت المقالة الصحة تصرح بشأن الموجة الثالثة من كورونا وتحذرت من موجات أكثر خطورة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصرح بشأن الموجة الثالثة من كورونا وتحذرت من موجات أكثر خطورة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصرح بشأن الموجة الثالثة من كورونا وتحذرت من موجات أكثر خطورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).