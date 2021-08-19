بأموال قطرية وتنسيق من الأمم المتحدة.. اتفاقية تمويل جديدة بملايين الدولارات لصالح غزة

2021/08/19 | 22:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الاتفاق على آلية تمويل بملايين الدولارات لقطاع غزة، والتي من المأمول أن تعزز وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس.

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