حشود في كربلاء لإحياء عاشوراء والوقاية من كورونا شبه غائبة

2021/08/19 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلمون شيعة يشاركون في مسيرة وهتافات للحسين في مدينة كربلاء في وسط العراق في 19 آب/أغسطس 2021 © ا ف ب محمد صواف كربلاء (العراق) (أ ف ب) – أحيا ملايين الزوار الخميس يوم العاشر من محرم في كربلاء رغم حرّ آب/أغسطس الشديد ووباء كوفيد-19 الذي لا يزال يتفشى في العراق، لكن ذلك […]

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