الشرطة الأمريكية تعتقل صاحب

2021/08/19 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أن

رجلا زعم أنه يحمل قنبلة في شاحنته

الصغيرة بالقرب من مبنى الكابيتول

الأمريكي "محتجز الآن لدى الشرطة".

وفي السياق، قالت الشرطة إنها تتفاوض مع

رجل يشتبه أن بحوزته شحن

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