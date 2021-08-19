رسميا .. وديتان لمنتخبنا الوطني في تركيا قبل مواجهة كوريا الجنوبية تعرف على المواعيد

2021/08/19 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة مباراتين في معسكر تركيا.

وذكر المكتب الاعلامي للتطبيعية، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "سيتم إقامة مباراتين لمنتخبنا في معسكر تركيا".

وأضاف، أن "المباراة الأولى يوم السبت المقبل امام اغرى سبور و الثانية يوم الثلاثاء امام قيصري سبور".

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