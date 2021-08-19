بعد انباء فرض حظر التجوال.. محافظ الانبار يوضح

2021/08/19 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار، علي الدليمي، اليوم الخميس، توضيحا حول الانباء التي تحدثت عن فرض حظر التجوال بالمحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت انباءً غير دقيقة تتحدث قيام الحكومة المحلية بفرض حظر شامل للتجوال في المحافظة، وننفي هذه الانباء جملة وتفصيلاً".

ودعا المكتب، مستخدمي "مواقع التواصل الى توخي الدقة في نقل المعلومة".

وقال المحافظ، في وقت سابق اليوم، في حديث للوكالة الرسمية، إن "قيادة شرطة الأنبار طالبتنا بالموافقة على غلق مدينة الحبانية السياحية بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة من تزايد عدد الإصابات بكورونا"، مبينا: "وافقنا على الطلب، وسيتم خلال اليومين المقبلين فرض حظر تام للتجوال في الحبانية لحين تجاوز هذه الأزمة".

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