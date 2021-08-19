مصدر في طالبان: نجري اتصالات مع كافة الأطراف الأفغانية لتشكيل حكومة شاملة

2021/08/19 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أجرت حركة "طالبان" ، اتصالات مع كل الأحزاب داخل أفغانستان، للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة.وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك "، الروسية اليوم الخميس إن "الوضع تغير الآن، ولا داعي لمحادثات الدوحة، بعدما خان أشرف غني الشعب والوطن".وأوضح أنه "تم إجراء اتصالات مع جميع الأطراف للمشاركة في المناقشات من أجل تشكيل حكومة شاملة".والاثنين الماضي، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.وشهد مطار كابل، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد./انتهى9

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