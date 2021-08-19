سرقة متجر ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو

2021/08/19 | 22:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتمكن مجموعة من اللصوص، اليوم الخميس، من سرقة المتجر الرسمي لنادي ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو ووفق صحيفة "آس" الإسبانية فإن اللصوص سرقوا المتجر في غضون 7 دقائق فقط، إذ قاموا بسرقة محتويات المتجر وهربوا، ليتكبد النادي الملكي خسائر كبيرة.من جانبها، أكدت مصادر من الشرطة الإسبانية أنه تم سرقة أشياء تجارية مثل الملابس والقمصان والقبعات، والتماثيل التي يُعرَض عليها الملابس.وفي حوالي الساعة 6:15 صباحًا، بتوقيت مدريد، تلقت الشرطة مكالمة تحذير من السرقة في متجر ريال مدريد.وأشارت المصادر إلى أن المجرمين ذهبوا بسيارة وسرقوا المنتجات وهربوا في سيارتين.ووفقًا لموقع ريال مدريد، يشغل المتجر الرسمي في البرنابيو مساحة 700 متر مربع، موزعة على طابقين.ويخضع ملعب سانتياجو برنابيو لأعمال تجديد منذ عام 2019، وأجبرت تلك الأعمال فريق كرة القدم الأول في ريال مدريد على لعب جميع مبارياته في الموسمين الأخيرين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في المدينة الرياضية، فالديبيباس.

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