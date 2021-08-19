الرجل الذي هدد بتفجير في محيط الكونغرس يسلم نفسه

2021/08/19 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة الكونغرس، الخميس، أن الشخص الذي كان يهدد بتفجير القنبلة في محيط الكونغرس قام بتسليم نفسه.

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