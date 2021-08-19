مصر: طالب يدس السم لحارس المدرسة.. والسبب ’عجيب’   

2021/08/19 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هزت واقعة قتل نفذها طالب مدرسة ضد حارسها، وسرقة مبلغ مالي وأجهزة مراقبة، محافظة سوهاج المصرية.

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وأفادت وسائل إعلام محلية تابعها "ناس"، (19 آب 2021)، بأنه "قررت النيابة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة مقتل حارس مدرسة خاصة والاستيلاء على خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازي DVR خاصين بكاميرات المراقبة وكومبيوترين، بعد أن توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الطالب المتهم والذى يعمل والده بالمدرسة، حيث قام بوضع السم للحارس داخل علبة كشرى".

وأضافت، "وكان قد تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتلقى مركز شرطة البلينا بلاغا من مسؤول مدرسة خاصة باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازي DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيس كمبيوتر، ومقتل حارس خاص بالمدرسة".

وتابعت الوسائل، أنه "نظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام تم إخطار اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والذى كلف بسرعة لتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وذلك برئاسة العميد على العمرى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والرائد محمد السيد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا والنقيبين حسين فخرى ومحمد صبرى معاونى المباحث"، مبينة أنه "تم الانتقال إلى مسرح الجريمة وتم عمل المعاينة اللازمة وتم معاينة مكان وجود الجثة ومكان السرقة، وتبين العثور على الحارس جثة هامدة على الأرض ولا توجد بها ثمة إصابات، وتبين عقب التواصل مع إدارة المدرسة أن الخزينة كان بها مبلغ مالى قدره 650 ألف جنيه واختفاء وجهازى DVR خاصين بكاميرات المراقبة".

وبينت، أنه "أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة".

وأضاف بقيامه بتاريخ الواقعة، بشراء علبة كشري ووضع كمية من سم الفئران داخلها وتوجه بها للمدرسة محل البلاغ، ونظراً لعلم حارس المدرسة لشخصه وعمل والده بالمدرسة، استضافه وقدم له علبة الكشري المشار إليها، وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء وتوفى، وفق وسائل الإعلام.

وأشارت إلى أنه "بعدها استولى على المسروقات، والتى أرشد عنها أعلى سطح مسكنه تم أستهداف المكان وعثر على الأشياء المبلغ بسرقتها تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق واصدرت قرارها أعلاه".

"اليوم السابع"

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