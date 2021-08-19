غرقت المياة في ذاكرتي . - سيمون خوري

2021/08/19 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيمون_خوري غرقت المياه في ذاكرتي .



سيمون خوري :تحايلت مراراً على الحياة .باحثا عن نقطة التحول في تاريخي .والفارق بين الحزن والفرح .أتعرف أنت معنى الفرح ..؟إذن عليك تجربة الحزن .



فهو نوبة غياب حقيقية ، عن الحاضر .



بين الشعور ، واللاشعور في داخلك.



ثم ماذا ..؟ثم ماذا ...؟!سئمت البحث ، عن يسوع معاصر .فلم أجد سوى " يهوذا " بربطة عنق ، أو جلباب أسود .فالعقل يدرك ......





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