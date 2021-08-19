تصنيف عالمي لاسيا سيل يضعها في المقدمة

2021/08/19 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أثبتت شركة الاتصالات العراقية، آسياسيل مكانتها المتقدمة في مجالها مرة أخرى من خلال عملها الدؤوب لإثبات تميزها.



نجحت رائدة خدمات الهاتف النقال في الحصول على التصنيف العالمي في كونها الناقل رقم واحد في العراق في تغطية شبكة الهاتف النقال من قبل مؤسسة Ookla®️ Speedtest.



كما وأنه تم تصنيف خدماتها للإنترنت الأسرع في العراق من قبل مؤسسة Speedchecker®️ العالمية.



فكل من Ookla®️ Speedtest وSpeedchecker®️ هما مؤسسات عالمية وأطراف ثالثة مستقلة تقوم بتحليل وتصنيف شركات الهاتف النقال على الصعيد الدولي.

Ookla®️، المؤسسة الرائدة عالميًا في مجال تطبيقات اختبار النطاق العريض الثابت Broadband وشبكات الهاتف النقال وتحليل البيانات، صنفتآسياسيل الناقل الأفضل لتغطية شبكة الهاتف النقال في العراق للربع الأول-الربع الثاني من العام ٢٠٢١*.



توفر مؤسسة Ookla®️ بيانات موثوقة عن أداء شركات الاتصالات في مختلف الجوانب وهذا ما مكّنها من تصنيف آسياسيل الأفضل في تغطية شبكة الهاتف النقال في العراق من خلال توفير تغطية فاقت ٩٩٪ من المدن والقصبات العراقية التي تم مسحها.



وهذا ما يؤكد تسخير آسياسيل خبراتها الفذة لخدمة عامة مشتركيها في العراق مع أفضل تغطية ممكنة للهاتف المحمول في البلاد.

من ناحية أخرى، حصدت آسياسيل جائزة Speedchecker®️ العالمية الرصينة لسرعات بيانات الهاتف النقال، وصنفها تطبيق وموقع Speedchecker®️ صاحبة الأنترنت الأسرع للربع الأول والربع الثاني من عام ٢٠٢١ والأخيرة شركة عالمية متخصصة في تحليل وقياس سرعات الإنترنت.



من خلال إمكانية استخدام تطبيقاتهم على منصات أندرويدAndroid وiOS بالإضافة إلى موقعهم الإلكتروني ما أضاف إلى سياسات الشفافية المعتبرة في آسياسيل من اتاحة وسائل التحقق لأي من مستخدميها في قياس سرعة البيانات للتأكد من تفوقها في تصنيفات المؤسسات الدولية كونها مزودة الأنترنت الأسرع في العراق.

أشاد السيد عمر فالح، مدير العلاقات العامة والتواصل في آسياسيل: "نحن فخورون للغاية وسعداء بحصولنا على هذه الجوائز وبتصنيفات المؤسسات المرموقة ذات المصداقية العالية مثل Ookla®️ SpeedtestوSpeedchecker®️.



نحن ندرك أن كلاهما شفاف جدًا، وتقييماتهم وجوائزهم تمثل النخبة الأفضل؛ لذلك، نحن فخورون جدًا بهذا الإنجاز.



وهذا يظهر الجهود العظيمة التي بذلها فريق عملنا المتحمس والملتزم، كما يبث مبادئ آسياسيل بشكل كامل للعالم، والتي طالما كانت تدور حول تظافر الجهود والشفافية والمسؤولية العالية.



نفخر بكوننا شركة الاتصالات الرائدة في العراق عندما يتعلق الأمر بسرعة البيانات وتغطية الهاتف النقال وهو وضع نحرص على الحفاظ عليه دومًا، خاصة بعد الاعتراف الدولي هذا.



عملائنا هم شاغلنا الأول، ورضاهم سيبقى أولويتنا الأولى".

كما أضاف دوغ ساتلز، الرئيس التنفيذي لشركة Ookla®️: "جوائز Speedtest التي تقدمها Ookla®️ هي من نصيب كبرى شركات الاتصالات ومشغلي الشبكات التي قدمت أداء وتغطية استثنائية للإنترنت داخل أي سوق.



يسرنا أن نقدم الجائزة لآسياسيل في أفضل تغطية للهاتف النقال في العراق.



وهذا التصنيف شهادة منا على أدائهم الاستثنائي في الربع الأول والربع الثاني من هذه السنة استنادًا إلى تحليل Ookla®️ الدقيق للاختبارات التي بدأها المستهلك والتي تم أخذها باستخدام Speedtest".

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