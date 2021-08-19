2021/08/19 | 22:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تشير التنبؤات الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الأسبوع المقبل لتصل إلى 50 مئوية في بعض المدن.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ألترا عراق"، إن "خرائط الطقس تشير إلى تقلبات في اتجاه الرياح السطحية في كافة المدن اعتبارًا من اليوم، مع ميلها للسكون على فترات مع ظهور سحب عالية ومتوسطة في الأجواء".

وأضاف، أن "التوقعات تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة، لتقترب من 50 مئوية في مدن جنوب ووسط البلاد نهارًا، خلال بعض أيام الأسبوع المقبل".

وتابع، "ستشهد محافظة البصرة وذي قار وميسان، تحولًا في اتجاه الرياح إلى جنوبية شرقية، مع ارتفاع في معدلات الرطوبة السطحية، خصوصًا خلال ساعات الليل لغاية نهاية الأسبوع المقبل حسب التوقعات الأولية، وأجواء مرهقة نهارًا، ويتخللها تحول مؤقت للرياح إلى شمالي غربي وانخفاض الرطوبة على فترات".

اقرأ/ي أيضًا:

إعداد دراسة لقياس الأمطار في العراق

متنبئ جوي يبشر بانخفاض درجات الحرارة: كتلة باردة في الطبقات العليا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات الطقس: درجات الحرارة "الخمسينية" ستعود الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات الطقس: درجات الحرارة "الخمسينية" ستعود الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).