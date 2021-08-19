وزيرة الهجرة تكشف عن تخصص 40 مليار لانهاء الفصول العشائرية الخاصة بالنازحين

2021/08/19 | 22:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، تخصيص 40 مليار دينار لإنهاء الفصول العشائرية الخاصة بالنازحين في محافظة صلاح الدين، فيما زفت بشرى إلى جميع النازحين بشأن منحة المليون وخمسمائة ألف دينار.وقالت جابرو، إن “زيارة تفقدية أجريت الى صلاح الدين حسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة احتياجات النازحين”.وأضافت، أن “انجازا كبيرا …

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