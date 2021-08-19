بالفيديو.. الدفاع التركية تعلن تحييد 10 اشخاص بـ'ضربة قاصمة' في العراق

2021/08/19 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 10 "إرهابيين" من حزب العمال الكوردستاني بـ"ضربة قاصمة" في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في نص مرفق مع مقطع فيديو لعملية عسكرية جوية في قضاء سنجار، انه تم توجيه "ضربة قاصمة أخرى لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية.



تم تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في مدينة سنجار العراقية".

وأضافت: "أينما كانوا، دمرنا أوكار الإرهابيين، نحن ندمرهم وسنواصل تدميرهم".

وفي أمس الأربعاء، دان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، القصف الذي تعرض له قضاء سنجار خلال اليومين الماضيين، لكنه لم يشر إلى تركيا.

يشار إلى ان الطيران التركي شن خلال اليومين الماضيين هجمات على قضاء سنجار أودت بحياة قيادي في الحشد الشعبي ومقاتلين آخرين في قوات حماية سنجار "يبشه".

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