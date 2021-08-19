عراقي يكتشف ثغرة جديدة في فيسبوك

2021/08/19 | 23:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الخميس، اكتشاف الشاب العراقي "مؤمل احمد شكير" ثغرة جديدة تتعلق بصفحات موقع التواصل الاجتماعي الاشهر فيسبوك .واوضح المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الثغرة التي اكتشفها شكير تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، حيث قام بابلاغ شركة فيسبوك عنها، وقامت الاخيرة باصلاحها وكافأته بمبلغ مالي قدره 4000 دولار".وأضاف أن "شركة فيسبوك وضعت اسم مؤمل في قائمة الشكر لديها لعام 2021 والتي تتضمن 129 اسم من العالم قدمت فيسبوك شكرا لهم نيابة عن 3 مليار مستخدم كما جاء في اعلانها".واشار الى ان "القائمة تتضمن ايضا "جوبا بغداد" مع مبرمجين من تونس ومصر .يذكر ان شكير قد حصل على ستة جوائز من فيسبوك خلال السنوات الماضية بسبب اكتشافه عدة ثغرات في الموقع .

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