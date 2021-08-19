قاسم العبادي: مهلة 15 يوماً لأطباء الأسنان لتصحيح موقفهم القانون

2021/08/19 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

منحت نقابة أطباء الأسنان، في العراق، الخميس، إنذاراً نهائياً لمدة 15 يوماً، للأطباء المخالفين، لتصحيح موقفهم القانوني.

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وقال المتحدث باسم النقابة، قاسم العبودي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 آب 2021): إن "نقابة أطباء الأسنان في العراق تمنح مهلة نهائية لأطباء الأسنان أصحاب العيادات المخالفة لتصحيح موقفهم القانوني، وبعكسه يتحمل طبيب الأسنان المخالف كافة التبعات القانونية والانضباطية".

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