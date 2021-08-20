شاب عراقي يكتشف ثغرة جديدة في “فيسبوك”

2021/08/20 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علن مركز الإعلام الرقمي، الخميس، عن اكتشاف شاب عراقي ثغرة جديدة تتعلق بصفحات موقع التواصل الاجتماعي الاشهر فيسبوك.

وقال المركز في بيان، إن “الثغرة التي اكتشفها مؤمل احمد شكير تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، حيث قام بابلاغ شركة فيسبوك عنها، وقامت الاخيرة باصلاحها وكافأته بمبلغ مالي قدره 4000 دولار”.

وأضاف المركز أن “شركة فيسبوك وضعت اسم مؤمل في “قائمة الشكر” لديها لعام 2021 والتي تتضمن 129 اسما من العالم قدمت فيسبوك شكرا لهم نيابة عن 3 مليارات مستخدم كما جاء في اعلانها”، مشيراً الى أن “القائمة تتضمن ايضا “جوبا بغداد” مع مبرمجين من تونس ومصر”.

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