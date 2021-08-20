2021/08/20 | 00:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ هزت انفجارات عدة العاصمة السورية دمشق فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف فوق العاصمة، وفقاً لوسائل إعلام حكومية.وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن “الدفاعات الجوية تصدت مساء اليوم، لأهداف معادية في سماء دمشق”، وأشارت إلى “سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة سبق تشغيل الدفاعات”.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عربية بأن […]

ظهرت المقالة عدوان صهيوني جديد..



انفجارات تهز دمشق والدفاعات السورية تتصدى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدوان صهيوني جديد.. انفجارات تهز دمشق والدفاعات السورية تتصدى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدوان صهيوني جديد.. انفجارات تهز دمشق والدفاعات السورية تتصدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).