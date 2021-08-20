2021/08/20 | 00:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مساء يوم الخميس مقتل أربعة من عناصرها وإصابة آخرين في غارة جوية تركية على مقر المجلس العسكري لبلدة تل تمر شمال الحسكة.وقال المجلس العسكري لتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 4 من عناصر “قسد” بقصف تركي شمال شرقي سوريا المركز الخبري الوطني.

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