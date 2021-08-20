برلين وباريس ولندن تندد في بيان مشترك زيادة إيران مستوى تخصيب اليورانيوم

2021/08/20 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، عباس عراقجي، أثناء مغادرته فندق غراند فيينا في ختام مناقشات مغلقة في العاصمة النمسوية، 27 نيسان/ابريل 2021 © ا ف ب جو كلامار برلين (أ ف ب) – نددت برلين وباريس ولندن الخميس زيادة إيران انتاج اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60%، داعية إلى استئناف المفاوضات في فيينا […]

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