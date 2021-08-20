التطبيعية تعلق على مزاعم سحب تنظيم بطولة الخليج 25 في البصرة العراقية- عاجل

2021/08/20 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، الخميس، حقيقة سحب تنظيم بطولة الخليج 25 في البصرة.

وقالت الهيئة في بيان انها "تنفي سحب تنظيم بطولة الخليج 25 في البصرة".

وأكدت ان "زيارة اللجنة جاءت لتقييم الوضع".

وكشف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عبر بيان رسمي، ان بطولة خليجي 25 والتي ستستضيفها مدينة البصرة، ستقام خلال الفترة ما بين شهري ديمسبر 2021 ويناير 2022.

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