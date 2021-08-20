شاب من العراق يكتشف ثغرة جديدة في

2021/08/20 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الخميس، اكتشاف الشاب العراقي "مؤمل احمد شكير" ثغرة جديدة تتعلق بصفحات موقع التواصل الاجتماعي الاشهر فيسبوك.

واوضح المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الثغرة التي اكتشفها شكير تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، حيث قام بابلاغ شركة فيسبوك عنها، وقامت الاخيرة باصلاحها وكافأته بمبلغ مالي قدره 4000 دولار".

ولفت المركز في بيانه الى أن "شركة فيسبوك وضعت اسم مؤمل في "قائمة الشكر" لديها لعام 2021 والتي تتضمن 129 اسما من العالم قدمت فيسبوك شكرا لهم نيابة عن 3 مليار مستخدم كما جاء في اعلانها".

واشار الى ان "القائمة تتضمن ايضا (جوبا بغداد) مع مبرمجين من تونس ومصر".

يذكر ان عضو مركز الإعلام الرقمي DMC مؤمل احمد شكير قد حصل على ستة جوائز من فيسبوك خلال السنوات الماضية بسبب اكتشافه عدة ثغرات في الموقع .

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