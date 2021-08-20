تصريح للتربية العراقية بشأن امتحانات السادس الاعدادي- عاجل

2021/08/20 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، ان ملاكاتها تقوم بعمل استثنائي لانجاح امتحانات السادس الإعدادي، التي تبدأ بعد غد السبت.

وعبرت في بيان عن تطلعها لـ "نجاح الطلبة ، مشيرة الى انها هيأة المراكز صحياً وفنياً وتنظيمياً، فضلا عن تجهيز المراكز بالكهرباء خلال ساعات الامتحانات

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