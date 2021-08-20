الرئيس التونسي: لا أحد يتحكم في قراراتي ولن أكون رهينة بيد أي شخص

2021/08/20 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بعض الأشخاص في تونس يتحدثون عن أن قراراته يتخذها بناء على توازنات وصفها بـ"الوهمية"، مؤكدا أنه لا أحد يتحكم في قراراته وأنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.وأضاف سعيد خلال اللقاء الذي جمعه ، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، بمحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وسهام البوغديري المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار : أن "هناك من يتحدثون عن خارطة الطريق، هذه الخرائط والمفاهيم التي تأتينا من الخارج يرددها البعض دون أن يعرف معناها".وتابع "الطريق الوحيدة التي أسلكها هي الطريق التي خطّها الشعب التونسي".وتابع أن بعض الأشخاص في تونس يتحدثون عن أن قراراته يتخذها بناء على توازنات وصفها بـ"الوهمية"، مؤكدا أنه لا أحد يتحكم في قراراته التي تكون استجابة للشعب التونسي وأنه لن يكون رهينة بيد أي شخص مهما كان.واستنكر الرئيس التونسي الحديث عن الانقلابات، قائلا: "هذا الاجتماع دليل على استمرارية الدولة التونسية فالدولة مستمرة وهناك وطنيون يعملون داخل الإدارة ويعملون باسم الدولة التونسية، هم يريدون تغييب الدولة لتبقى حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي ولا مجال لهؤلاء في المستقبل".كما أكد أنه سيتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في الأيام القليلة القادمة./انتهى9

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