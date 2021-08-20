العتبة الحسينية تعلن نجاح خطتها الطبية لإحياء عاشوراء

2021/08/20 | 00:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء - واعأعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، عن نجاح خطتها في تقديم الخدمات الطبية للزائرين خلال زيارة عاشوراء.وقال رئيس الهيئة الدكتور ستار الساعدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "مفارز هيئة الصحة والتعليم الطبي قدمت الخدمات الطبية لـ 25 الف زائر خلال يومي التاسع والعاشر من محرم الحرام.واضاف الساعدي، ان "الهيئة نشرت 10 مفارز طبية في محيط مرقد الامام الحسين (عليه السلام) ومركز المدينة القديمة تشمل مفارز ثابتة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للعتبة الحسينية، ومفارز أخرى ساندة".واوضح، أن المفارز الطبية ومستشفيات العتبة الحسينية تولت توزيع وسائل الوقاية الصحية على الزائرين واجراء فحوص الإصابة بفيروس كورونا"، مشيراً الى ان جميع مستشفيات والمراكز الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة اشتركت في خدمة الزائرين بالإضافة الى المتطوعين والمراكز الساندة. وأشار الساعدي الى مشاركة أكثر من 200 متطوع من مختلف الاختصاصات الطبية، مؤكداً "الاستعداد الدائم لمنتسبي العتبة الحسينية وكوادرها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين".وشهدت مدينة كربلاء، اليوم الخميس، مراسيم زيارة عاشوراء وانطلاق موكب عزاء طويريج بمشاركة مليونية وسط اجراءات امنية وخدمية مشددة".وفي وقت سابق، أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن اعتماد خطة لإدارة الحشود المليونية لتأمين الزيارة وتوفير انسيابية لحركة الزائرين، مشيرة الى تهيئة المداخل والمخارج لحركة الزائرين، وتوزيع المفارز الطبية ومفارز الاخلاء الطبي، ونصب وتشغيل منظومة تنقية الهواء وطرد الفايروسات في الصحن الشريف ومتابعة حركة الزائرين عبر فرق ميدانية متخصصة بالطيران المسير.وأعلن قسم حفظ النظام ادخال 1000 كاميرا مراقبة لمتابعة امن وسلامة الزائرين، ومشاركة 6000 متطوع في تأمين الزيارة وخدمة الزائرين.واوضحت العتبة الحسينية المقدسة استنفار مستشفياتها وكوادرها الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين في زيارة عاشوراء وعزاء "ركضة طويريج"، مؤكدة أنها نشرت مفارز طبية داخل وخارج الصحن الحسيني الشريف ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين والمداخل الرئيسية المؤدية الى الصحن الشريف.

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