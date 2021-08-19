صواريخ تقصف مواقع في دمشق.. وفيديو لمحاولة اعتراضها

2021/08/20 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة دوت في مدينة دمشق ومحيطها مساء الخميس.

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