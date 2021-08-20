في اجتماع عقد ببغداد، القصف التركي على طاولة ممثلي الامم المتحدة في العراق 

2021/08/20 | 01:09 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اجتمع يوم امس الخميس 19، اي/اغسطس2021، “عابد شمدين”ممثلاً عن “مبادرة نادية” بممثل الدائم لبعثة الامم المتحدة لدى العراق السيدة “هينيس بلاسخارت” في العاصمة بغداد لمناقشة القصف التركي على سنجار في الايام الماضية ولنقل كيف غرسوا الاتراك الخوف في قلوب الأيزيديين الذين عادوا مؤخراً إلى سنجار.في الاجتماع تم طرح عدة حلول …

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