القدال ما مات، عايش مع الثوار... - جابر حسين

2021/08/20 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جابر_حسين القدال ما مات، عايش مع الثوار ويتأمل حال البلد...



- جابر حسين - ‏---------------------‏" يا أصدقائي الشعراء ،‏ أسمحولي أريحكم قليلا من الشعر لكي‏ أتلوا عليكم بيانا في وصف حالتنا العربية " ...‏ - درويش - الموت، عادة، ما نعرفه، نعرفه لكننا لا نتوقعه، يأتينا حين يأتينا، في غفلة منا، ونحن في خضم الحياة نعيشها ملء وجودنا، ونكاد لا نأبه له، بل لربما ننساه حد ......





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