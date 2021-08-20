الأسرى الاداريون، قلقون كأن الريح تحتهم - جواد بولس

2021/08/20 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس الأسرى الإداريون ، قلقون كأن الريح تحتهم بدعوة من جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" عقدت في مدينة البيرة، يوم الاربعاء الفائت، ورشة عمل تحت عنوان "نحو استراتيجية ورؤية واضحة لكسر سياسة الاعتقال الاداري"، شارك فيها ممثلون عن عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الاسرى، ونخبة من الاسرى المحررين الذين واجهوا في الماضي تجربة الاعتقال الاداري المتكرر، وكانوا قد قاوموها من خلال تنفيذه ......





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