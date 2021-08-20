ضحايا بانهيار مبنى سكني في مصر

2021/08/20 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض منزل مكون من 5 طوابق للانهيار، ليل الخميسالجمعة، في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية.

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